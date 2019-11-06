Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Vaca Verde", Karlsruhe

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Wer das "Vaca Verde" besucht, fühlt sich direkt wie in der heimischen Küche, denn die besten Partys finden schließlich in der Küche statt! Die Wände sind gekachelt und überall findet man Kühe, denn "Vaca Verde" bedeutet grüne Kuh. Grün ist die Küche und das Fleisch, angeboten wird badisch-mediterranes Essen auf 68 Sitzplätzen. Tanja und ihr Mann betreiben das kleine Lokal und wechseln wöchentlich die Karte! Rechte: kabel eins

