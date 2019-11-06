Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Hittfelder Hus", Hamburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche startet in Seevetal, an der südlichen Grenze von Hamburg, im Restaurant "Hittfelder Hus". Gastgeber Carsten Poser (55) möchte heute seine Mitbewerber mit hochwertiger Landhausküche überzeugen. Eine besondere Spezialität des Hauses ist die geschmorte Ochsenbacke. Ob Carsten mit seinen Gerichten punkten kann und damit dem Wochensieg ein Stück näher kommt? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins