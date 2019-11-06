Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Hittfelder Hus", Hamburg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Hittfelder Hus", Hamburg

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Hittfelder Hus", Hamburg

44 Min.
Ab 6

Die "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche startet in Seevetal, an der südlichen Grenze von Hamburg, im Restaurant "Hittfelder Hus". Gastgeber Carsten Poser (55) möchte heute seine Mitbewerber mit hochwertiger Landhausküche überzeugen. Eine besondere Spezialität des Hauses ist die geschmorte Ochsenbacke. Ob Carsten mit seinen Gerichten punkten kann und damit dem Wochensieg ein Stück näher kommt? Rechte: kabel eins

