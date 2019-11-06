Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Schnoor's", Hamburg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Schnoor's", Hamburg

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Schnoor's", Hamburg

44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Das Halbfinale der "Mein Lokal, Dein Lokal" Hamburg - Serie findet heute im "Schnoor's" von Martina Schnoor (54) in Sasel statt. Die Gastronomin will ihre Konkurrenz mit ihrer rund 30-jährigen Gastronomieerfahrung und ihren Schnitzel- und Fischspezialitäten, welche täglich frisch zubereitet werden, überzeugen. Wird sie es schaffen? Rechte: kabel eins

