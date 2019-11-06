Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Safran Zunft", Basel
Am Dienstag geht es ins Restaurant "Safran Zunft" welches im Herzen der Basler Altstadt liegt. Mit traditionellen Speisen im Angebot, wird es für die Gastronomen in der "Safran Zunft" sehr spannend. Alexandre Kaden (47) und sein Küchenchef kreieren den Kollegen selbstgemachte moderne, frische und saisonale Küche, welche mit traditionellen Klassikern ergänzt wird. Ob der gelernte Hotelier seine Konkurrenz überzeugen kann? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
