Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Bella Napoli", Kiel
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am zweiten Tag der nordischen Wochenserie verschlägt es die Gastronomen in den Ort Preetz, unweit von Kiel. Gastgeberin Veronica Lettieri (24) betreibt hier ihren Familienbetrieb mit Herz und Seele. Im Restaurant "Bella Napoli" bietet sie klassische italienische Küche mit viel Amore an. Ob Veronica mit ihrem Team genügend Punkte für den Wochensieg einfahren kann? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
