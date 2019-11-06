"L.O.K.S. - RESTAURANT", KielJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "L.O.K.S. - RESTAURANT", Kiel
Oliver Auch (50) begrüßt seine Mitstreiter mit Volldampf am vorletzten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche in seinem Lokal im alten Bahnhof von Neumünster. Im "L.O.K.S. - RESTAURANT" will er seine Mitstreiter mit einer kulinarischen Reise um die Welt begeistern. Kann der gelernte Koch mit diesem Konzept Eindruck hinterlassen? Rechte: kabel eins
