Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Piazza", Frankfurt
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Halbfinale der Mein Lokal, Dein Lokal Frankfurt - Serie findet heute im Piazza von Azieb Lejalem-Bechtold (49) in Neu-Isenburg bei Frankfurt statt. Die Gastronomin will ihre Konkurrenz mit ihren typisch äthiopischen Spezialitäten, in authentischer Atmosphäre ihres Heimatlandes überzeugen. Wird sie es schaffen? Rechte: kabel eins
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Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 9-11: kabel eins