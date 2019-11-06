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Mein Lokal, Dein Lokal

"Bombay Lounge", Frankfurt

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Bombay Lounge", Frankfurt

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Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Bombay Lounge", Frankfurt

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Einen Tag vor dem Finale der Mein Lokal, Dein Lokal - Woche wird es nochmal ziemlich spannend. Denn heute führt es die Gastronomen ins Bahnhofsviertel Frankfurts in die Bombay Lounge. Diese betreibt Mike Jan (26) und bietet hier vielfältige indische Speisen an. Ob Mike seinen Mitstreitern die Genüsse seines Heimatlandes näher bringen kann? Rechte: kabel eins

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