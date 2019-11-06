Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Zum grünen Wald", Frankfurt

44 Min.
Ab 6

Das spannende Finale der Mein Lokal, Dein Lokal - Woche in Frankfurt findet bei Gastgeber Andreas Fink (35) in der Gourmet-Kneipe Zum grünen Wald in Kronberg im Taunus statt. Hier wird gehobene deutsch-französische Küche angeboten. Kann Andreas am letzten Tag noch an seinen Kollegen vorbei ziehen und sich den Wochensieg einheimsen? Rechte: kabel eins

