Mein Lokal, Dein Lokal

"Ristorante Don Camillo e Peppone", Sylt

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Ristorante Don Camillo e Peppone", Sylt

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Ristorante Don Camillo e Peppone", Sylt

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Tag Nummer zwei bei Mein Lokal, Dein Lokal auf Sylt/Amrum steht im Zeichen der italienischen Küche. Im Ristorante Don Camillo e Peppone will Inhaber Piotr Ryszard Ciborowski (52) seine Kollegen in Hörnum mit seiner Gastlichkeit und der feinen italienischen Küche überzeugen. Wird es dem gebürtigen Polen gelingen? Rechte: kabel eins

