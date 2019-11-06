Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Reblaus Wine & Dine", Sylt

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Reblaus Wine & Dine", Sylt

"Reblaus Wine & Dine", SyltJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Reblaus Wine & Dine", Sylt

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Bei Mein Lokal, Dein Lokal Sylt/Amrum geht es heute in das Bistro und Weinlokal Reblaus Wine & Dine auf Sylt. Der gelernte Koch André Weise (47) interpretiert Klassiker neu. Mit viel Liebe zum Detail macht er aus jedem Gericht ein Kunstwerk. Wird er damit die anderen Kontrahenten verzaubern können und sich so mit dem Bistro vorerst an die Spitze setzen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen