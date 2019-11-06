Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Seeblick", Sylt
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zum großen Finale der nordfriesischen Insel-Woche von Mein Lokal, Dein Lokal geht es nach Amrum. Hier lädt Nicole Hesse (42) die vier Gastronomen in ihr Spa Hotel mit Restaurant Seeblick ein. Hier kommt der Fisch direkt vom Meer auf den Teller. Regionale Produkte stehen bei Nicole im Vordergrund. Ob sie auf den letzten Metern den Sieg einfahren kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins