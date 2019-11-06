Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Seeblick", Sylt

44 Min.
Ab 6

Zum großen Finale der nordfriesischen Insel-Woche von Mein Lokal, Dein Lokal geht es nach Amrum. Hier lädt Nicole Hesse (42) die vier Gastronomen in ihr Spa Hotel mit Restaurant Seeblick ein. Hier kommt der Fisch direkt vom Meer auf den Teller. Regionale Produkte stehen bei Nicole im Vordergrund. Ob sie auf den letzten Metern den Sieg einfahren kann? Rechte: kabel eins

