Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Grätsch's Gasthaus", Lüneburger Heide

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Diese Woche geht es bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in die Lüneburger Heide. Los geht es mit "Grätsch's Gasthaus" in Amelinghausen. Chef und Koch Ullrich "Ulli" Grätsch (53) will seine Mitstreiter von seiner frischen und regionalen Küche für jedermann überzeugen. Ob ihm das gelingt? Rechte: kabel eins

