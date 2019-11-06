Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Bulls & Bandits", Lüneburger Heide

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Bulls & Bandits", Lüneburger Heide

"Bulls & Bandits", Lüneburger HeideJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Bulls & Bandits", Lüneburger Heide

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

An Tag zwei hat Gastgeber Lukas Metzger (27) eine besondere Überraschung parat: sein "Bulls & Bandits" befindet sich im überregional bekannten Freizeitpark "Heide Park Resort" und verspricht neben Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie auch ein kulinarisches Erlebnis. Kann er seine Kollegen und Konkurrenten davon überzeugen, dass es bei ihm mehr gibt, als in einem typischen Fast Food Freizeitpark Restaurant? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen