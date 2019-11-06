Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Zum Alchimisten", Lüneburger Heide

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Zum Alchimisten", Lüneburger Heide

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Im Wald von Amelinghausen verspricht der heutige Gastgeber Martin Herzog (40) seine Kollegen mit exklusiven Speisen und gehobener Küche zu verzaubern. Schafft er es oder handelt es sich im Restaurant "Zum Alchimisten" um mehr Schein als Sein? Rechte: kabel eins

