Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Zum Alchimisten", Lüneburger Heide
Folge vom 06.11.2019
Im Wald von Amelinghausen verspricht der heutige Gastgeber Martin Herzog (40) seine Kollegen mit exklusiven Speisen und gehobener Küche zu verzaubern. Schafft er es oder handelt es sich im Restaurant "Zum Alchimisten" um mehr Schein als Sein? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins