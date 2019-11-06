Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Ratskeller", Dortmund

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Ratskeller", Dortmund

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Ratskeller", Dortmund

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Der zweite Tag der Dortmunder "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche führt die Gastronomen in den "Ratskeller" von Marc Bosiacki (44). In zünftiger Atmosphäre bietet Marc viele Klassiker der Deutschen Küche an. Ob Marc mit seinen Gerichten punkten kann und damit dem Wochensieg ein Stück näher kommt? Rechte: kabel eins

