Mein Lokal, Dein Lokal

"Vegele", Leipzig

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Vegele", Leipzig

"Vegele", LeipzigJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Vegele", Leipzig

44 Min.
Ab 6

Am zweiten Tag der Leipziger Wochenserie verschlägt es die Gastronomen in das neue Szeneviertel der Stadt, den Leipziger Westen. Hier betreibt Gastgeberin Anna-Sophie Göhlsch (27) ihr "Vegele" und bietet ausschließlich vegane Rohkost an. Ob sich die anderen Gastronomen auf die Reise in eine vegane Welt einlassen und ob Anna genügend Punkte für einen Wochensieg sammeln kann? Rechte: kabel eins

