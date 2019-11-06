Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Anpfiff", Opfingen bei Freiburg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Anpfiff", Opfingen bei Freiburg

"Anpfiff", Opfingen bei FreiburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Anpfiff", Opfingen bei Freiburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Direkt am Sportplatz in Opfingen - ca. 20 km östlich von Freiburg - dürfen die Gastronomen am zweiten Tag im familienfreundlichen Lokal "Anpfiff" mediterrane Küche sowie Burger genießen. Gastgeber Roberto Salamone (41) hat sizilianische Wurzeln und der Name des Lokals ist Programm. Mit Blick auf den Sportplatz gibt es Schmaus für den Magen und Schmaus für die Augen in Form von Sportübertragungen auf Großbildleinwand. Wie sich die Sportgaststätte wohl nach Punkten schlägt? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen