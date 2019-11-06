"Anpfiff", Opfingen bei FreiburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Anpfiff", Opfingen bei Freiburg
Folge vom 06.11.2019
Direkt am Sportplatz in Opfingen - ca. 20 km östlich von Freiburg - dürfen die Gastronomen am zweiten Tag im familienfreundlichen Lokal "Anpfiff" mediterrane Küche sowie Burger genießen. Gastgeber Roberto Salamone (41) hat sizilianische Wurzeln und der Name des Lokals ist Programm. Mit Blick auf den Sportplatz gibt es Schmaus für den Magen und Schmaus für die Augen in Form von Sportübertragungen auf Großbildleinwand. Wie sich die Sportgaststätte wohl nach Punkten schlägt? Rechte: kabel eins
