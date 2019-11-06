Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Stars and Stripes, 60s Flair und ein Hauch von Grease liegen zur Wochenmitte bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in der Luft, denn es geht nach Amerika. Also fast. Genauer: am Stadtrand von Freiburg betreibt Manuela Reinhard (43) das Lokal Burger Factory zusammen mit ihrem Mann Torsten. XL, XXL, vierfach gestapelt, mit Beef, Bison, Kamel oder Krokodil - in Manuelas amerikanischem Traum ist der Name Programm. Ob sich der Slogan des Lokals "Freiburgs beste Burger" wirklich bewahrheitet? Rechte: kabel eins

