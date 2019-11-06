"Feriendorf Pulvermaar", GillenfeldJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Feriendorf Pulvermaar", Gillenfeld
Folge vom 06.11.2019
Frank Gustav Fetten (60) begrüßt seine Mitstreiter am vorletzten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Campingwoche in seinem "Feriendorf Pulvermaar". Am Außenhang eines großen Vulkankraters gelegen verspricht Frank seinen Campinggästen Erholung inmitten der Natur und bietet zusätzlich geologische Führungen an. Als Prähistoriker mit Doktortitel ist der richtige Ansprechpartner für fachkundige Führungen durch die Vulkaneifel. Kann Frank mit diesem Konzept Eindruck hinterlassen? Rechte: kabel eins
