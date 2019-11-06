Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Bustamante", Leipzig

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zur Wochenmitte finden sich heute alle Gastronomen in Robert Greißers (48) "Bustamante" ein. Robert bietet spanische Tapas, gute Weine und vor allem ein urgemütliches Lokal mit vielen spanischen Einrichtungsgegenständen und Antiquitäten. Ein weiteres Highlight ist der iberische Schinken, der frisch von der Schinkenkeule geschnitten wird. Ob Robert damit bei seinen Konkurrenten punkten kann? Rechte: kabel eins

