Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Burgstadt Campingpark", Kastellaun

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zum großen Finale der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Campingwoche geht es nach Kastellaun, zum "BurgStadt Campingpark" von Heiko Stemmler (48). Seine vier Mitstreiter erwartet ein gehobener Campingplatz mit großem Komfort in modernem Ambiente. Besonderes Highlight ist ein Flugsimulator im angrenzenden 4-Sterne Hotel. Ob sich der aktive Pilot Heiko am letzten Tag noch an die Spitze katapultieren kann? Rechte: kabel eins

