Mein Lokal, Dein Lokal

"Ninja Lounge", Düsseldorf Zooviertel

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Ninja Lounge", Düsseldorf Zooviertel

"Ninja Lounge", Düsseldorf ZooviertelJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Ninja Lounge", Düsseldorf Zooviertel

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Einen Ausflug nach Fernost verspricht unser Finaltag im Düsseldorfer Zooviertel. Mit scharfen Klingen kredenzt das Team um Gastgeber Liu Jianzhing (27) Sushi sowie weitere warme und kalte japanische Speisen in seinem Lokal "Ninja Lounge". Ob sich die Reise lohnt? Rechte: kabel eins

