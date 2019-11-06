Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Lulu Lottenstein", Leipzig
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute befinden wir uns auf der Karl-Liebknecht-Straße und sogenannten Kultmeile in Leipzig. Gastgeberin Sylvia Kache möchte ihre Mitstreiter in ihrem "Lulu Lottenstein" mit moderner und bodenständiger deutschen Küche verwöhnen. Das Lokal ist liebevoll mit Bildern der verstorbenen Künstlerin Lulu Lottenstein geschmückt. Kann Sylvia mit ihrem Team und den gemütlichen Sesseln am Kamin, oder sogar mit einer veganen Überraschung den Sieg nach Hause holen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins