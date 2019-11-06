Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Lulu Lottenstein", Leipzig

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Lulu Lottenstein", Leipzig

"Lulu Lottenstein", LeipzigJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Lulu Lottenstein", Leipzig

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute befinden wir uns auf der Karl-Liebknecht-Straße und sogenannten Kultmeile in Leipzig. Gastgeberin Sylvia Kache möchte ihre Mitstreiter in ihrem "Lulu Lottenstein" mit moderner und bodenständiger deutschen Küche verwöhnen. Das Lokal ist liebevoll mit Bildern der verstorbenen Künstlerin Lulu Lottenstein geschmückt. Kann Sylvia mit ihrem Team und den gemütlichen Sesseln am Kamin, oder sogar mit einer veganen Überraschung den Sieg nach Hause holen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen