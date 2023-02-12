Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 12.02.2023: Auf Tauchfahrt
21 Min.Folge vom 12.02.2023
Joni und Karan leiten eine Anwaltskanzlei für Familienrecht in Kansas. Doch während ihre Karrieren florieren, fühlen sie sich zunehmend ausgebrannt. In der Hoffnung, ein neues Leben zu beginnen und mehr Zeit im Freien mit ihren beiden Kindern verbringen zu können, hat das junge Paar beschlossen, in ihren Lieblingsurlaubsort Cozumel zu ziehen. Die Familie braucht mindestens drei Zimmer und zwei Bäder und wünscht sich einen offenen Grundriss und einen Garten mit Platz für einen Pool. Ihr Budget beträgt 200.000 Dollar, sodass noch Geld für eventuelle Umbauten übrig bleibt.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.