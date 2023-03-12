Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 12.03.2023: Im Obstgarten
21 Min.Folge vom 12.03.2023
Greg und Elizabeth sind abenteuerlustige Weltreisende, die in den letzten Jahren viele Länder besucht und dort gelebt haben. Die beiden verkauften bisher Krankenversicherungen und suchen nun nach einer beruflichen Veränderung und einem neuen Zuhause in San Carlos, Mexiko. Mit Hilfe eines örtlichen Maklers suchen sie einen Hektar Land und ein kleines Haus, um ihre bisherigen Jobs an den Nagel zu hängen und ihre eigene Drachenfrucht-Farm zu gründen, die sie dann teuer in die USA weiterverkaufen können.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.