Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 12.03.2023: Schluss mit Stress
21 Min.Folge vom 12.03.2023
Julie und Ron ziehen von Kalifornien nach San Carlos in Mexiko. Die beiden arbeiteten leidenschaftlich gern und viel, doch ihre Jobs nagten an ihrer Verfassung. Deshalb sucht das Paar eine Veränderung und mehr Ruhe in ihrem Alltag in Mexiko. Mit Julies guter Freundin und Immobilienmaklerin suchen sie ein neues Zuhause mit vier Zimmern und zwei Bädern. Außerdem brauchen sie ein Büro für Rons Geschäfte und ein Gästezimmer für Besuch. Und einen Pool oder zumindest Platz, einen zu bauen. Findet das Paar im Paradies den perfekten Zufluchtsort für mehr Ruhe und weniger Stress?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.