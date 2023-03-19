Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 19.03.2023: Alles für Mom
21 Min.Folge vom 19.03.2023
Die Brüder Kyle und Mark sind auf der Suche nach einem Traumhaus in der malerischen Urlaubsstadt Puerto Escondido für ihre Großfamilie. Die beiden sind mit ihren Geschwistern auf einer Farm in Kanada aufgewachsen und möchten nun in ein paradiesisches Feriendomizil und einen Alterswohnsitz für ihre Mutter investieren. Ihre Anforderungen an das Anwesen sind mindestens 300 Quadratmeter, vier bis fünf Zimmer, zwei bis drei Bäder, ein Pool und Meerblick. Kann Maklerin Tracy trotz dem begrenzten Budget von 650.000 Dollar das Traumhaus der Familie finden?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.