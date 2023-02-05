Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 05.02.2023: Die vier Äffchen
21 Min.Folge vom 05.02.2023
Das weitgereiste Ehepaar Olga und Robert, beide ursprünglich aus Polen, hat den größten Teil seines Lebens in den USA verbracht. Sie lieben es, andere Kulturen kennenzulernen und möchten, dass auch ihre Kinder eine andere Lebensweise kennenlernen. Nach einem harten Winter in Colorado beschließen sie, in den mexikanischen Küstenort Sayulita zu ziehen, und hoffen, ein traditionelles mexikanisches Haus mit Pool und Meerblick für ihre große Familie zu finden.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.