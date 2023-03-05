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Mexico Life - Traumhaus gesucht

Im Mangrovenwald

HGTVFolge vom 05.03.2023
Im Mangrovenwald

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Mexico Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 05.03.2023: Im Mangrovenwald

21 Min.Folge vom 05.03.2023

Ein erfüllter Traum für Marc und Casey: Viele Jahre nachdem sie sich in die Gegend rund um den mexikanischen Küstenort Akumal verliebten, zieht das Paar mit seinen drei Kindern ins Paradies. Die fünf sind auf der Suche nach einem freistehenden Einfamilienhaus am Strand mit Pool und toller Aussicht für weniger als 500.000 Dollar – eine große Herausforderung auf dem boomenden Immobilienmarkt. Womöglich muss die Familie ihre Ansprüche reduzieren und sich auch mit einer Wohnung zufriedengeben. Oder kann ihr Makler Russ ein Wunder vollbringen?

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