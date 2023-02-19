Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 19.02.2023: Traumhaus für Sieben
21 Min.Folge vom 19.02.2023
April und Abdul lernten sich bei einem Blind Date kennen. Heute ist das Ehepaar verheiratet und hat fünf Töchter. Sie wünschen sich einen entspannteren Lebensrhythmus und die Möglichkeit, mehr Zeit gemeinsam als Großfamilie zu verbringen. Nach langer Recherche wollen sie nach Cabo San Lucas ziehen und in dem paradiesischen Ferienort an der Südspitze der mexikanischen Halbinsel Baja California ihr Traumhaus kaufen. Auf ihrer Wunschliste steht ein Grundstück mit Aussicht und Pool, das es ihnen ermöglicht, den Strand und das Meer zu nutzen.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.