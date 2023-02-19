Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 19.02.2023: Überwindbare Differenzen?
21 Min.Folge vom 19.02.2023
Die Beraterin Burju und der Immobilienmakler James können ortsunabhängig arbeiten und haben zuletzt im verregneten Seattle gelebt. Nun wollen sie in Cabo San Lucas in Mexiko Sonne tanken und die vielen Outdoor-Aktivitäten nutzen. Doch das Paar ist sich uneins über ihr neues Traumhaus. Die beiden müssen ihre unterschiedlichen Ansprüche irgendwie unter einen Hut bringen – Haus oder Eigentumswohnung? Strandlage oder Golfplatz? – und dabei ihr Budget bis maximal 500.000 Dollar im Blick behalten.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.