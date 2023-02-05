Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 05.02.2023: Verkleinern für Anfänger
21 Min.Folge vom 05.02.2023
Jim und Diane aus San Francisco pendelten jahrelang zur Arbeit, bis sie zu einer Online-Design-Firma wechselten. Die Remote-Arbeit erlaubt es ihnen, von überall auf der Welt zu arbeiten – und so entschieden sie sich für einen Umzug in den idyllischen Boho-Ort Sayulita in Mexiko! Die beiden wünschen sich ein nettes mexikanisches Häuschen in Strandnähe mit einem Pool, vier Zimmern, einer Outdoor-Küche und einem Dach aus Palmblättern für maximal eine halbe Million Dollar. Ihr Makler Gabriel zeigt dem Paar drei tolle und vielfältige Immobilien – aber ist auch das Traumhaus der beiden dabei?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.