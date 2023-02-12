Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 12.02.2023: Fitnesstraining am Strand
21 Min.Folge vom 12.02.2023
Jaret, der ursprünglich aus Kanada stammt, lernte Danielle während eines Abendessens mit Freunden kennen. Die beiden blieben in Kontakt und führten eine Fernbeziehung, bis Danielle nach Kanada zog. Nachdem sie einen harten Winter zusammen durchgestanden hatten, beschloss das aktive Paar, dass es nun an der Zeit ist, in ein warmes Land zu ziehen und sie entschieden sich für den Urlaubsort Playa del Carmen, der mit schönen Restaurants und Bars, einem gesundheitsbewussten Lifestyle und schönen Stränden lockt. Angekommen in ihrem neuen Wohnort suchen die beiden nun eine offen geschnittene Dreizimmerwohnung im Herzen der Stadt und in Strandnähe.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.