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Mexico Life - Traumhaus gesucht

Fitnesstraining am Strand

HGTVFolge vom 12.02.2023
Fitnesstraining am Strand

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Mexico Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 12.02.2023: Fitnesstraining am Strand

21 Min.Folge vom 12.02.2023

Jaret, der ursprünglich aus Kanada stammt, lernte Danielle während eines Abendessens mit Freunden kennen. Die beiden blieben in Kontakt und führten eine Fernbeziehung, bis Danielle nach Kanada zog. Nachdem sie einen harten Winter zusammen durchgestanden hatten, beschloss das aktive Paar, dass es nun an der Zeit ist, in ein warmes Land zu ziehen und sie entschieden sich für den Urlaubsort Playa del Carmen, der mit schönen Restaurants und Bars, einem gesundheitsbewussten Lifestyle und schönen Stränden lockt. Angekommen in ihrem neuen Wohnort suchen die beiden nun eine offen geschnittene Dreizimmerwohnung im Herzen der Stadt und in Strandnähe.

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