Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 29.01.2023: Am Meer zuhause
21 Min.Folge vom 29.01.2023
Adam und Florencia sind beide in der Nähe des Meeres aufgewachsen – Florencia in Argentinien und Adam in Kalifornien. Aus beruflichen Gründen ließen sie sich im Binnenland von Colorado nieder, aber ihr Traum vom Meer hat sie nie losgelassen. Eine Kreuzfahrt ins mexikanische Cabo hat sie schließlich dazu bewogen, den Umzug zu wagen – und nun sind sie auf der Suche nach einer Eigentumswohnung mit traumhaftem Meerblick, die sowohl als Zuhause als auch als Homeoffice für beide passt.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.