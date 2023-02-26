Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 26.02.2023: Zurück nach Mexiko
21 Min.Folge vom 26.02.2023
Der Mexikaner Fernando und die Amerikanerin Mary lernten sich als junge Erwachsene in einem Restaurant in Kalifornien kennen. Bald heirateten sie, gründeten eine Familie und eröffneten ihr eigenes mexikanisches Restaurant. Als der Stress der Arbeit sie zu zermürben begann, beschlossen sie, dass es Zeit für einen Neuanfang war: Für einen entspannteren Lifestyle wollen sie in die ruhige Hafenstadt Manzanillo nach Mexiko ziehen und hoffen auf ein Haus in der Nähe des Meeres mit einem großen Wohnbereich und genügend Platz für Gäste.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.