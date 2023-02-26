Mexico Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 26.02.2023: Am Wasserfall
21 Min.Folge vom 26.02.2023
Für Justin und Rachel war es Liebe auf den ersten Blick. Nicht nur ineinander, sondern auch in Manzanillo. Nach einem Besuch des versteckten Juwels hat das junge Paar beschlossen, die verschneiten kanadischen Winter hinter sich zu lassen und seinen neugeborenen Sohn unter der ganzjährigen Sonne von Mexiko aufzuziehen. Die Familie sucht eine erschwingliche Wohnung oder ein Haus mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern in Strandnähe. Ein Muss ist ein Pool und eine pflegeleichte Einrichtung, sodass sie sofort nach Einzug arbeiten und das Paradies genießen können.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.