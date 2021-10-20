Mutant X
Folge 10: Tödliches Serum
44 Min.Ab 12
Genom X führt eine Testreihe für ein neues Serum durch. Als Testpersonen werden Soldaten benutzt, die jedoch schon kurz darauf sterben. Die beiden einzigen Überlebenden flüchten und finden schließlich Unterschlupf bei Mutant X.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mutant X
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001