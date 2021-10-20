Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Verrückt vor Liebe

FilmRiseStaffel 1Folge 4
Verrückt vor Liebe

Verrückt vor LiebeJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 4: Verrückt vor Liebe

44 Min.Ab 12

Shalimar soll Donna überreden, zu ihrem eigenen Schutz in den Untergrund zu gehen. Als sie Donna sucht, trifft sie auf Richard, und fühlt sich sofort zu ihm hingezogen. Doch dann stellt sich heraus, dass er als Wissenschaftler bei Genom X arbeitet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen