Mutant X
Folge 14: Gut und Böse
44 Min.Ab 12
Die neue Mutantin Charlotte kann durch eine Berührung die moralische Einstellung eines Menschen wandeln. Als sich herausstellt, dass Adam Charlottes Vater ins Gefängnis gebracht hat, wo dieser Selbstmord begangen hat, möchte sich Charlotte rächen.
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001