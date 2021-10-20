Mutant X
Folge 18: Traumfänger
44 Min.Ab 12
Der Mutant Voight hat die Fähigkeit, die Gedanken anderer zu kontrollieren und seine Opfer in ihren Alpträumen gefangen zu halten. Da er heimlich für Eckhart arbeitet, gehen ihm Shalimar, Brennan, Jesse und Emma in die Traumfalle.
