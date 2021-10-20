Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutant X

Tanz am Abgrund

FilmRiseStaffel 1Folge 19
Tanz am Abgrund

Mutant X

Folge 19: Tanz am Abgrund

44 Min.Ab 12

Genom X lockt Brennan und Jesse in eine Falle in einem Lagerhaus, die beiden können dem Kampf jedoch rechtzeitig entkommen. Doch wenig später gibt eine Reporterin bekannt, dass sie den Vorfall dort gefilmt hat und die Öffentlichkeit informieren will.

