Mutant X
Folge 12: Die dunkle Seite
44 Min.Ab 12
Emma wird von elektromagnetischen Wellen getroffen, die eine Aufspaltung ihrer Gene bewirken. Doch niemand bemerkt dies. So entstehen zwei Emmas, die äußerlich vollkommen identisch sind. Es kommt bald zu einer gefährlichen Verwechslung.
Mutant X
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001