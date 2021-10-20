Mutant X
Folge 6: Der Unsterbliche
44 Min.Ab 12
Ein Virus breitet sich in der ganzen Stadt aus. Er befällt neue Mutanten, die daraufhin zuerst ihre Kräfte verlieren und schließlich sterben. Brennan hat sich mit dem Virus infiziert und Adam macht sich sofort auf die Suche nach einem Gegenmittel.
Mutant X
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction, Action
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001