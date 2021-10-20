Mutant X
Folge 7: Geladene Stimmung
44 Min.Ab 12
Ashley hat ihre Mutation verändert und ist nun unersättlich nach Energie. Für Mutantenjäger Cross ist sie deshalb besonders interessant und wertvoll. Ashleys Verlobter verrät Cross gegen Bezahlung, wo er die Mutantin finden kann.
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001