Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Lebende Hardware

FilmRiseStaffel 1Folge 16
Lebende Hardware

Lebende HardwareJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 16: Lebende Hardware

44 Min.Ab 12

Emma findet heraus, dass eine alte Freundin für Eckhart arbeitet. Diese kann ihr Gehirn mit Computern vernetzen und hat ihm so bei seinen Plänen geholfen. Emma bringt alle in Gefahr, als sie ihre Freundin auf die richtige Seite zurückbringen will.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen