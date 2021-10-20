Mutant X
Folge 16: Lebende Hardware
44 Min.Ab 12
Emma findet heraus, dass eine alte Freundin für Eckhart arbeitet. Diese kann ihr Gehirn mit Computern vernetzen und hat ihm so bei seinen Plänen geholfen. Emma bringt alle in Gefahr, als sie ihre Freundin auf die richtige Seite zurückbringen will.
Mutant X
Genre:Science Fiction, Action
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001