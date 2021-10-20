Mutant X
Folge 3: Russisches Roulette
44 Min.Ab 12
Die junge Mutantin Tina wird von zwei russischen Kriminellen bedroht, die im Besitz einer außergewöhnlichen Waffe sind. Jesse und Brennan können Tina gerade noch rechtzeitig zu Hilfe kommen, doch bei einem Kampf wird Brennan angeschossen.
