Folge 8: Schachmatt
44 Min.Ab 12
Jesse hat sich in die Computerhackerin Toni verliebt, die aber seit längerer Zeit ein ehrliches Leben führt. Indessen hat Mason Eckhart große Probleme mit dem Computersender "Proxy Blue", der heikle Details über Genom X verbreitet.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001