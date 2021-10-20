Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 2
Folge 2: Unter Strom

44 Min.Ab 12

Im letzten Moment kann Emma vor Eckhart gerettet werden. Doch dieser hat noch immer Brennan in seiner Gewalt. Ein Implantat verhindert, dass Brennan seine Kräfte einsetzen kann. Außerdem zwingt es ihn dazu, den Befehlen von Eckhart zu gehorchen.

