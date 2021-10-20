Mutant X
Folge 2: Unter Strom
44 Min.Ab 12
Im letzten Moment kann Emma vor Eckhart gerettet werden. Doch dieser hat noch immer Brennan in seiner Gewalt. Ein Implantat verhindert, dass Brennan seine Kräfte einsetzen kann. Außerdem zwingt es ihn dazu, den Befehlen von Eckhart zu gehorchen.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001